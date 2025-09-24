Sofía Castañón recibe el premio 'Xuan María Acebal' por su poemario sobre amor y lengua

OVIEDO, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Cultura, Política Llingüística y Deporte ha seleccionado el poemario 'Esti amor asturfalante', de la escritora Sofía Castañón, como ganador de la XXXI edición del Premio Xuan María Acebal de poesía en asturiano, según ha informado este miércoles el Principado.

El jurado ha destacado "la madurez de la obra, su capacidad de conmover y remover emociones, un uso del asturiano especialmente cuidado y la solvencia en la estructura de un poemario en el que una historia de amor, una historia sobre el lenguaje y un contexto afectado por el mundo se entrelazan en un texto con versos de largo aliento".

El director general de Acción Cultural y Normalización Llingüística, Antón García, ha presidido el equipo de personas expertas encargadas de valorar las obras, que ha estado integrado por la filóloga Iris Quintana y los poetas Taresa Lorences, Alba González Sanz, Rodrigo Olay y Miguel Rodríguez Monteavaro, este último ganador de la edición pasada. Actuó como secretaria Laura Marcos, filóloga de la consejería.

TRAYECTORIA DE SOFÍA CASTAÑON

Sofía Castañón nació en Gijón en 1983. Es escritora y realizadora audiovisual. En 2006 ganó el premio Asturias Joven de Poesía con Animales interiores y en 2009 consiguió el Nené Losada Rico con Tiempu de render, un poemario en asturiano escrito en el tiempo que pasó en la Residencia de Estudiantes a raíz de conseguir la beca de creación del Ayuntamiento de Madrid.

Desde entonces, ha escrito y publicado diversos poemarios y colabora con medios de comunicación asturianos, como La Nueva España, El Comercio o La Voz de Asturias, y de ámbito estatal, como El Huffington Post, eldiario.es, Diagonal o Climática.

En el terreno audiovisual destaca su largometraje documental 'Se dice poeta (2024)', sobre el panorama poético contemporáneo desde la perspectiva de género. En 2021 firmó su segundo documental Que sirva de ejemplo.

El premio Xuan María Acebal que promueve la Consejería de Cultura, Política Llingüística y Deporte está dotado con 6.000 euros y la publicación de la obra ganadora.