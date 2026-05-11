Sograndio se queda antiguo: el Gobierno asturiano sopesa construir un nuevo centro de menores

El consejero de Presidencia y portavoz del Gobierno asturiano, Guillermo Peláez. - EUROPA PRESS

OVIEDO, 11 May. (EUROPA PRESS) -

El futuro del Centro de Menores de Sograndio está sobre la mesa. El portavoz del Gobierno asturiano, Guillermo Peláez, ha confirmado este lunes que el Ejecutivo evalúa si acometer una reforma integral de las actuales instalaciones o construir un centro nuevo desde cero. Tras las advertencias de la Fiscalía de Menores sobre el estado del recinto, el Principado ha marcado como "prioridad" resolver las carencias de un centro que este mismo año ya recibirá obras urgentes de mantenimiento.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Peláez ha asegurado que resolver el estado del centro de Sograndio, con unas instalaciones que "se han quedado antiguas", es "una prioridad" del Ejecutivo de Asturias.

Peláez ha hecho estas declaraciones después de que el coordinador de la Fiscalía de Menores de Asturias, Jorge Caldevilla, afirmase en una entrevista a El Comercio que es necesaria una reforma "muy importante" del centro de Sograndio o bien crear un nuevo centro.

"Sabemos su opinión y la tenemos muy en cuenta", ha asegurado Peláez, quien ha explicado que este año se acometerá la renovación de la cubierta y actuaciones de "mantenimiento obligado" mientras se toma una decisión sobre la reforma integral o la construcción de un nuevo centro.