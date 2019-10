Solana ve el reconocimiento al Museo del Prado como un estímulo para la recuperación del Salón de Reinos

Publicado 18/10/2019 19:37:54 CET

OVIEDO, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Real Patronato del Museo Nacional del Prado, Javier Solana, ha dicho este viernes que la distinción que ha recibido el Museo --Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades 2019-- les servirá para culminar el esfuerzo "extraordinario" en el que están "empeñados", no es otro que la recuperación del Salón de Reinos del antiguo Palacio del Buen Retiro.

"Una labor que es un reto para todos. Para quienes trabajamos en la institución y para todos los ciudadanos, quienes con su mirada y reflexión hacen que el Museo del Prado alcance todo su sentido, a la vez, íntimo y universal", ha argumentado durante su intervención.

El Museo Nacional del Prado iniciará las obras del Salón de Reinos a finales de este mes de octubre y se cumple así el objetivo de calendario que estaba fijado, y que coincide con la conmemoración del bicentenario del Prado.

El ex ministro ha sido el último en pronunciar su discurso, ha incidido en que el Museo "no es solo de la ciudad de Madrid". "No es un museo solo español, siendo parte de todos y cada uno de los españoles. Es una institución que forma parte esencial del patrimonio común de la humanidad y un compendio de la mejor aportación de España a la cultura universal", ha añadido.

Solana ha expresado su agradecimiento al jurado del Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades por haber acordado su concesión al Museo Nacional del Prado al considerarlo "símbolo de nuestra herencia común" y en reconocimiento, como añade el acta, "a la labor de preservación y divulgación de uno de los más ricos patrimonios artísticos del mundo".

La pinacoteca reúne "un impresionante conjunto de obras maestras", reseña Solana, que lo sitúan "por derecho propio" entre "los templos de la cultura universal".

El Museo nació el 19 de noviembre de 1819 como "una seña de identidad" dinástica, pero pronto se deslindó de su carácter familiar, abriéndose al público primero y convirtiéndose en museo nacional después.

Esa transformación ha conseguido, según apunta en sus palabras, que sea el conjunto de la sociedad española quien haya asumido la tarea de velar por el Museo, mejorarlo, enriquecerlo y adecuarlo a su tiempo, incluso en las horas más difíciles de nuestra historia.

"El Museo es así un reflejo de lo que los españoles hemos vivido a lo largo de los siglos, pero también del alma de cada uno de nosotros. El Prado puede entusiasmar al ciudadano de cualquier rincón del mundo con infinidad de narraciones, desde las que evocan gestas de emperadores en cuyos reinos nunca se ponía el sol hasta tiernas y tristes escenas donde asoman la soledad, la pobreza o el hambre...pero también la paz, la piedad y el perdón", ha concluido.

Reunido en Oviedo el jurado del Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades 2019 acordaron, el pasado mes de abril, conceder el Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades 2019 al Museo Nacional del Prado por la dedicación y el compromiso durante los últimos 200 años de sus trabajadores, patronos, amigos y público, el jurado reconoce la ejemplaridad de su contribución al desarrollo humanístico de la sociedad pasada, presente y futura.

El galardón ha sido recogido por el presidente del Real Patronato del Museo Nacional, Javier Solana, su director, Miguel Falomir, y por la jefa de vigilantes de sala, Laura Fernández Díaz, en el Teatro Campoamor de Oviedo.

MUSEO DEL PRADO

Desde su fundación, el Museo ha ingresado más de 2.300 pinturas y gran cantidad de esculturas, estampas, dibujos y otras piezas a través de donaciones -como las 'Pinturas negras' de Goya-, legados -como el de pintura del siglo XIX de Ramón de Errazu- y compras -'Fábula' y 'La huida a Egipto' de El Greco, 'La condesa de Chinchón de Goya' o 'El barbero del papa' de Velázquez, por ejemplo-.

Entre los tesoros más emblemáticos que se pueden contemplar en El Prado se encuentran 'El jardín de las delicias de El Bosco', 'El caballero de la mano en el pecho de El Greco', 'El tránsito de la Virgen de Mantegna', 'Carlos V en Mühlberg' de Tiziano,' El lavatorio' de Tintoretto, el 'Autorretrato de Durero', 'Las meninas' de Velázquez, 'Las tres Gracias de Rubens', 'La familia de Carlos IV' de Goya o 'Fusilamiento de Torrijos y sus compañeros en las playas de Málaga' de Gisbert.

El Museo actual está formado por varios inmuebles -el edificio Villanueva, el Claustro de los Jerónimos, el Casón del Buen Retiro, el edificio administrativo de la calle de Ruiz de Alarcón y el Salón de Reinos del Palacio del Buen Retiro- que superan los 45 000 metros cuadrados de superficie útil. Como organismo público, una ley regula su funcionamiento y está regido por un patronato presidido por el ministro de Cultura correspondiente y cuyos presidentes de honor son SS. MM. los Reyes de España.