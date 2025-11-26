Sin solución en Hunosa: los brigadistas exigen un acuerdo real y mantienen su renuncia

El presidente del comité de Empresa de Hunosa, Andrés Ballina, el representante de CCOO, Adrián Miguel Pérez, y el brigadista Óliver Suárez junto a miembros de la Brigada de Salvamento Minero. - EUROPA PRESS

OVIEDO, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El colectivo de brigadistas de la Brigada de Salvamento Minero de Hunosa mantendrá su renuncia por el impago de 9.000 horas extra tras haberse reunido este miércoles con la empresa y no haber llegado a ningún acuerdo.

El representante de los trabajadores, Óliver Suárez, ha señalado que al término de este encuentro siguen "sin una solución firme" a las horas impagadas, y ha alertado de que, si no hay una "solución real" antes del día 7 de diciembre --día en que finaliza el plazo de 30 días de preaviso de la renuncia que presentaron--, todos los brigadistas cesarán en sus cargos.

A juicio de los trabajadores, el hecho de que la empresa plantee la contratación de cuatro o cinco miembros más para la Brigada, es una manera de "desviar el problema" y no afrontar la situación actual. Para Suárez, es importante que quede "tremendamente claro" que la formación de un brigadista requiere entre un año y un año y medio bajo la tutela de veteranos. Si los miembros actuales se marchan, no habrá personal cualificado para llevar a cabo esa formación, lo que provocaría la pérdida de "la cadena de valor y de aprendizaje".

El conflicto se desencadenó, según el portavoz, cuando la empresa rompió "unilateralmente" un acuerdo de trabajo que permitía gestionar el "exceso de jornada" crónico, acumulado durante años por la escasez de personal. La eliminación de este mecanismo ha generado una situación que Suárez describe como "la pescadilla que se muerde la cola".

"NO NOS QUEDA OTRA"

Los brigadistas han advertido sobre las consecuencias del cese de su actividad si finalmente no se llega a un acuerdo antes del día 7. Así, Suárez ha indicado que su responsabilidad legal concluirá ese día, aunque se sienten "responsables igual". "A nosotros sí nos duele el tener que haber presentado una renuncia que a lo mejor pone en peligro que desaparezcan los brigadistas, la brigada de verdad, porque la brigada no es el edificio, somos nosotros", ha dicho.

Sin embargo ha enfatizado que no les "queda otra" que presionar así. "No tenemos opciones, lo intentamos por todos los medios", ha asegurado, pero "es imposible" porque "son todo imposiciones" sin contar con el colectivo.

3 PETICIONES

Al término de la reunión con la empresa, el presidente del comité de empresa de Hunosa, Andrés Ballina, ha criticado que la compañía solo haya ofrecido en la reunión de hoy "buenas palabras" que no dan solución al problema.

Ballina ha apuntado directamente al presidente de Hunosa, Enrique Fernández, como "responsable único" del problema, reprochándole que hasta ahora solo haya "agradecido los trabajos" del a brigada. "Los brigadistas no comen de agradecimientos", ha dicho, sino del dinero que se les adeuda.

El representante laboral ha pedido a la presidencia de la compañía a que "se remangue y de verdad trabaje" para dar una solución que, a su juicio, pasa por solucionar las horas que se deben a los brigadistas; sentarse con la parte social para hacer una reorganización de lo que necesita la Brigada de cara al futuro Centro Nacional de Rescates; y abrir una convocatoria para ampliar la plantilla.

Si no se alcanza un acuerdo, advierte, "el 7 de diciembre podría darse el caso que tuviéramos un edificio en Sama dedicado a la brigada, pero sin brigadistas".

Por su parte, el secretario general de la sección sindical de CCOO en Hunosa, Adrián Miguel Pérez, ha remarcado que ya han pasado 21 días desde que los brigadistas presentaron su renuncia y la empresa "no pone ninguna solución concreta encima de la mesa", más allá de afirmar que "está trabajando en buscar esa solución".