La solución 'transitoria' para unificar los juzgados de Oviedo, para finales de 2026 o principios de 2027

El consejero de Hacienda y Fondos Europeos del Gobierno asturiano, Guillermo Peláez, ha explicado este viernes que el Ejecutivo sigue trabajando en una solución 'transitoria' para unificar las sedes judiciales de Oviedo en el entorno de Llamaquique, así como para mejorar y racionalizar los espacios de acuerdo a las nuevas exigencias legales.

Peláez confía en tener una propuesta concreta antes de que termine el año o a principios de 2026. "Y, por tanto, que a finales de 2026, principios del 2027, sea una realidad la unificación de sedes judiciales en el entorno de Llamaquique", ha comentado Peláez, a preguntas del secretario general de Foro Asturias, Adrián Pumares, en una comisión de la Junta General del Principado de Asturias.

El dirigente asturiano ha comentado que tienen que recurrir a una solución 'transitoria' dado que los plazos que se manejan para la operación principal son "incompatibles con las necesidades de las sedes judiciales". Esa operación supondría unificar las sedes en los tres edificios que actualmente componen la Facultad de Ciencias y la Facultad de Formación del Profesorado.

Mientras, el Gobierno está buscando inmuebles en el entorno de Llamaquique con los metros cuadrados necesarios para afrontar esa solución. Están hablando con administraciones públicas y con agentes privados para cerrar esa unificación 'transitoria'.

En otro punto del orden del día, Peláez ha dicho que el juzgado de Violencia sobre la Mujer necesita una adaptación, por lo que es necesario renovarlo en el marco de plan al que aludió antes.