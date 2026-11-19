Escenario de Somiedo en la nueva película de Los Juegos del Hambre: Amanecer en la Cosecha. - LIONSGATE

OVIEDO, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

Somiedo acoge este jueves el preestreno de 'Los Juegos del Hambre: Amanecer en la Cosecha', un día antes de su estreno mundial, previsto para el 20 de noviembre. La iniciativa está impulsada por la Red de Pueblos de Película en colaboración con Diamond Films y permitirá a los vecinos ver la producción en la que los paisajes y localidades del concejo participaron como escenarios de rodaje.

La proyección busca acercar la película a los habitantes del municipio, que formaron parte de una producción internacional rodada durante varios meses en la zona. La nueva entrega de la saga, basada en las novelas de Suzanne Collins, se sitúa 24 años antes de la historia de Katniss Everdeen y aborda el Segundo Vasallaje de los Veinticinco.

El preestreno coincide con el reconocimiento de Somiedo como Mejor Pueblo de Película en la primera edición de estos galardones, organizados por la Red de Pueblos de Película. El concejo obtuvo el premio tras encabezar una votación popular en la que participaron más de 13.000 personas.