Somos acusa al gobierno local de ocultar su denuncia sobre el parque de La Florida

OVIEDO, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Somos en el Ayuntamiento de Oviedo, Ana Taboada, y el concejal, Ignacio del Páramo, han acusado este viernes al equipo de gobierno local (compuesto por PP y Ciudadanos) de ocultar una denuncia que plantearon acerca del parque ferial de La Florida.

En una rueda de prensa ofrecida en Oviedo han explicado que tuvieron noticias de que el proyecto no tenía el preceptivo informe de la Dirección General de Patrimonio. Por ello, se dirigieron al Ayuntamiento de Oviedo pero también enviaron un escrito a la Consejería de Cultura del Gobierno asturiano vía el registro electrónico del consistorio.

Sostienen que desde el Ayuntamiento no se les dio respuesta alguna. Tampoco llegaba respuesta alguna por parte de Patrimonio, dependiente de Cultura. Teniendo en cuenta que habían presentado la denuncia el 9 de diciembre, extrañaba en Somos que no obtuvieran ninguna respuesta. Por ello se dirigieron directamente el 14 de febrero a la Consejería de Cultura, que les contestó con una carta el 1 de marzo, diciendo que no habían recibido escrito alguno.

Los diputados de Somos, que han vuelto a presentar la denuncia directamente, creen que su escrito no sido trasladado al Principado por parte del Ayuntamiento. "Han obstaculizado a este grupo municipal", han afirmado los ediles de Somos, que estudian actuaciones contra el gobierno local ante lo sucedido.

Recuerdan que el informe de Patrimonio es necesario dado que la parcela de La Florida está al lado del Camino de Santiago. Creen que desde el Ayuntamiento de Oviedo han intentado dejar su denuncia "en un cajón" y lo consideran "gravísimo". Advierten que su escrito puede incluso ocasionar que el Principado de Asturias reclamen información sobre el proyecto o que incluso lo paralice.