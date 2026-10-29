Somos Asturies se suma al luto y pide un análisis de la situación del sistema ferroviario asturiano

La diputada del Grupo Mixto Covadonga Tomé - EUROPA PRESS

OVIEDO, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

Somos Asturies se ha unido al luto en estos días de profunda tristeza, tras la tragedia del choque de trenes en Urda y ha reclamado un análisis de la situación del sistema ferroviario asturiano

La portavoz de Somos, Covadonga Tomé, ha enviado las condolencias a las familias de las personas fallecidas y ha mostrado su deseo de que las heridas se recuperen. Además agradecen al personal sanitario, servicios de emergencia y a las personas que está acudiendo solidariamente a donar su sangre su labor.

"Realmente algo así no puede volver a suceder nunca más. Pedimos que el presidente del gobierno de Asturies, Adrián Barbón, exija al gobierno central que haga una revisión inmediata y exhaustiva de la infraestructura, sistemas de seguridad, ratios y condiciones del personal de nuestros trenes, también en Asturies. La ciudadanía tiene que viajar de forma segura", ha indicado Tomé.

La portavoz de Somos ha recordado que hoy, 29 de noviembre, hay una huelga de maquinistas de Renfe que estaba convocada con anterioridad al accidente de ayer y Somos Asturies apoya esta huelga y apoya la labor de los trabajadores.

Covadonga Tomé, que acudirá a la concentración de los maquinistas en Oviedo, ha recordado que "nos va la vida en que nuestros trenes sean seguros".