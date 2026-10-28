Dos trenes de alta velocidad colisionan en la estación de Urda (Toledo)

TOLEDO, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

Dos trenes han colisionado en la mañana de este miércoles en la estación de la localidad toledana de Urda.

Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias 112 a Europa Press, el suceso ha tenido lugar a las 8.54 horas.

En el lugar están trabajando bomberos de los parques de Alcázar de San Juan y Orgaz, Protección Civil de varios pueblos de los alrededores, tres helicópteros sanitarios y dos UVI.

Renfe ha confirmado este miércoles que se ha producido un "accidente ferroviario" en la línea de alta velocidad Madrid-Andalucía, que ha obligado a interrumpir la circulación, según ha subrayado la empresa pública ferroviaria en su cuenta de X.

La compañía ha habilitado ya cambios y anulaciones de billetes para los pasajeros que se vean afectados por el corte de la línea.

Fuentes de Renfe han indicado a Europa Press que su personal se está desplazando al lugar del accidente.

Minutos antes, el gestor de infraestructuras Adif había apuntado a que un "alcance" entre dos trenes de alta velocidad obligaba a interrumpir la circulación en este corredor.

Adif ha precisado posteriormente que la incidencia ha ocurrido entre Mora y Orgaz y Urda (Toledo), en el punto kilométrico 118, entre un tren de Renfe y otro de la compañía Iryo, que cubrían el trayecto Madrid-Sevilla.