Somos lamenta que el Gobierno local vote en contra de reclamar al Arzobispado los monumentos prerrománicos

OVIEDO, 14 May. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Somos en el Ayuntamiento de Oviedo Rubén Rosón ha mostrado este jueves su "decepción" por el voto en contra del Gobierno local (PP y Ciudadanos) y del Grupo Municipal de Vox a su propuesta de pedir al Arzobispado que anule la inmatriculación de los monumentos prerrománicos del Naranco, Santa María del Naranco y San Miguel de Lillo.

"Una iniciativa que, en una segunda disposición, estipula que, en caso de negarse, el Arzobispado debería pagar el IBI, al tratarse de dos edificios que no están dedicados a culto", sostiene.

La moción fue debatida ayer en el seno de la Comisión de Economía y contó con el respaldo de los representantes de Somos y el Grupo municipal Socialista.

Para Rosón "lo más sorprendente" son los argumentos para votar en contra de una proposición "que es de sentido común" al argumentar estos "que no es el momento y que es una petición ideológica". Somos entiende que "ahora más que nunca hacen falta fondos para la reconstrucción de Oviedo tras la pandemia".

Por otra parte, Somos entiende que "el patrimonio es de todos, no de un particular y la legislación europea estipula que los monumentos que no están dedicados a culto están sujetos a cargas impositivas".

Por ello, Rosón ha adelantado que desde Somos seguirán exigiendo al Ayuntamiento que cumpla con su labor de defensa de los intereses de los ovetenses, no de los intereses del Arzobispo.