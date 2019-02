Somos Oviedo: "El Área Metropolitana es un invento de Lastra para robar las competencias municipales"

Publicado 31/01/2019 14:43:29 CET

OVIEDO, 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Economía y Empleo, Rubén Rosón, y el concejal de Urbanismo y Medio Ambiente, Ignacio Fernández del Páramo, se han referido este jueves al Área Metropolitana como "un invento de Lastra y de la delegada del FSA en el ayuntamiento de Oviedo". Somos ha acusado al consejero de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, Fernando Lastra de "utiliza este modelo para retorcer la ley y robar las competencias municipales".

"¿Qué nos están vendiendo con el Área Metropolitana?", así ha comenzado sus declaraciones el concejal de Economía. Desde la formación han recordado que las áreas metropolitanas las conforman y lideran los municipios, "sin ningún tipo de intervención ni control del Estado o CCAA".

"Se trata del modelo implantado en toda España y en el resto del mundo y el modelo de Lastra es la antítesis a eso", ha explicado Del Páramo. Asimismo, ha insistido en que "no pisoteen los derechos e intereses de los asturianos" y ha pedido respeto a la democracia en Oviedo y al dictado del Pleno municipal.

Somos no va a permitir ningún tipo de "presión ni ataque con respecto a las competencias municipales" y tampoco que "el Principado o entes superiores tengan el 49% del peso en un ámbito que es puramente municipal". En este sentido, quieren evitar un posible "derecho a veto" para que el Principado apruebe todas las cuestiones.

Por su parte, Rosón ha calificado de "desastre" los últimos 20 años de gestión por parte de la FSA y ha pedido "humildad, rigor y seriedad" a Lastra para que sean los ayuntamientos quienes consigan y ejecuten los fondos y así evitar "éxitos" como el de los fondos mineros.

En este contexto, Del Páramo ha resaltado que es imposible tener o acceder a cualquier tipo de fondo si no está constituida legalmente el Área Metropolitana y ha pedido a la FSA y a Lastra que sean serios y rigurosos y que "no hagan el ridículo con un papel de intenciones en la Unión Europea firmado por una serie de personas que no significan nada legalmente".

Del Páramo ha incidido en que "sin Oviedo no hay Área Metropolitana" ya que la ciudad representa un cuarto de la población de Asturias. "Es básico que se nos tenga en cuenta", ha sentenciado.

"Dan cifras de fondos europeos que no se sabe de dónde las sacan", ha apuntado Rosón. Asimismo, ha recordado que a través de su concejalía se "han logrado más de 25 millones de euros en fondos europeos, más de 10 millones para el Bulevar y el resto para planes de empleo en los diferentes años que han estado gobernando" y que ha habido "compromiso cero" por las otras partes.

Por último, se ha referido al alcalde de Oviedo, Wencesalo López, de quién ha dicho que "si decide continuar asistiendo a las reuniones de no se sabe muy bien qué, tendrá que ir en calidad de representante de la AMSO-PSOE y no como alcalde de la ciudad".