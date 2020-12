Somos pide la dimisión de Javier Cuesta (PP) tras la prórroga de las cuentas municipales

OVIEDO, 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Somos Rubén Rosón en el Ayuntamiento de Oviedo ha pedido este miércoles la dimisión del concejal de Economía, Javier Cuesta (PP), tras el anuncio de los responsables municipales de prorrogar los presupuestos del municipio.

"La decisión unilateral de Javier Cuesta, que no logra o no quiere hacer su trabajo, condena a los ovetenses a no tener un presupuesto", ha dicho Rosón a través de una nota de prensa.

Ha argumentado que realizar el presupuesto anual es obligación del Concejal de Economía y ha dicho que Cuesta "faltó a su trabajo". Según Rosón, en una empresa privada "estaría despedido hoy mismo". Por ello, ha considerado que en un ente público solo le queda dimitir.

"Dimitir por no conseguir hacer el trabajo por el que los ovetenses le pagan" ha trasladado el concejal de Somos. Desde Somos consideran lamentables las "mentiras" que ha trasladado en la Comisión municipal el Concejal de Economía.

"Si fuera cierto y la culpa de tener que prorrogar los presupuestos fuera del Estado, el resto de los 8.000 ayuntamientos también deberían de hacer exactamente lo mismo, y esto no sucede, dado que ayuntamientos de distinto signo político sí han hecho los deberes y el esfuerzo para tener un presupuesto para 2021", ha explicado.

"Con su falta de trabajo y cobardía Javier Cuesta condena a los ovetenses a prorrogar un presupuesto que no tiene en cuenta la situación excepcional de pandemia", ha añadido además.