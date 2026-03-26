Sordo (CCOO) rechaza que el Consejo de Estado se erija como "cámara legislativa" para "descafeinar" el registro horario

El secretario general de CCOO, Unái Sordo, en la asamblea de CCOO en Asturias. - EUROPA PRESS

OVIEDO 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de CCOO, Unái Sordo, ha exigido al Gobierno que continúe con la tramitación del decreto sobre el registro horario, pese al dictamen del Consejo de Estado que cuestiona esta medida. "El Consejo de Estado no puede pretender instituirse en una especie de cámara legislativa 'ad hoc' para descafeinar las medidas que el gobierno pacta con los sindicatos", ha aseverado.

En unas declaraciones a los medios tras su participación en la asamblea de CCOO en Asturias 'De las respuestas a la acción', Sordo ha asegurado que al sindicato no le parece "ni medio normal" que el Consejo de Estado argumente que "hay un ataque a la protección de datos por utilizar herramientas digitales para poder hacer un seguimiento del control horario".

Según el líder sindical, "por esa regla de tres, ni la hacienda pública ni la seguridad social podrían acceder a información de las empresas". Por otro lado ha insistido en que "no puede ser que en España se siga contemporizando con el fraude sistemático en las horas extras que existe y que hace que las empresas ahorren 3.400 millones de euros al año".

Por otro lado, Sordo ha cuestionado que el Consejo de Estado haya dado dos audiencias a las organizaciones empresariales y no haya escuchado la voz de las organizaciones sindicales.