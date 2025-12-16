Sporting y Real Oviedo se unen nuevamente para animar a los asturianos a donar sangre

Presentación de la campaña de donación de sangre en la que colaboran el Real Oviedo y el Sporting de Gijón. - EUROPA PRESS

OVIEDO 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un año más el Sporting de Gijón y el Real Oviedo se vuelven a unir para participar en la campaña de Cruz Roja 'Me das la vida' que busca animar a los asturianos, sobre todo a los más jóvenes a donar sangre.

La campaña se ha presentado este martes en la Junta General. En el acto han intervenido el presidente del Parlamento asturiano, Juan Cofiño; la directora gerente del Centro Comunitario de Sangre y Tejidos de Asturias, María Teresa Díaz; el director de la Fundación del Real Oviedo, César Martín; Joaquín Alonso, responsable de relaciones institucionales del Real Sporting, y la consejera de Salud, Concepción Saavedra.

La consejera de Salud, Concepción Saavedra, ha recordado que cada bolsa de sangre donada puede salvar hasta tres vidas. "Una bolsa llega a tres personas y cada vez las necesidades son mayores, hay intervenciones quirúrgicas más complejas, accidentes, tratamientos oncológicos.... cada vez se necesita mas sangre", dijo Saavedra, que añadió que "mantener reservas suficientes es una responsabilidad colectiva".

La consejera ha recordado además que un 60% de las personas que donan sangre en Asturias tiene más de 40 años, por lo que campañas como la que se pone en marcha buscan conseguir que más gente joven done. "Se necesitan de 180 a 200 bolsas de sangre al día y las donaciones han bajo un 7% este año, necesitamos esa sangre nueva, y que además los nuevos donantes donen de manera regular", dijo la consejera.

La gerente del Centro Comunitario de Sangre y Tejidos, María Teresa Díaz ha explicado que la recogida de las donaciones de sangre comenzará el viernes 19 de diciembre. En Oviedo, en el Centro Comunitario, en horario de 8 a 9 horas. En Gijón, en el centro de salud de Puerta de la Villa, de las 10 a las 20 horas. El sábado 20 de diciembre y el domingo 21, en el lugar de celebración de los clubes, en la Plaza de América de Oviedo y en la Plaza del Marqués, en Gijón.

Por su parte el presidente de la Junta General, Juan Cofiño, ha destacado que esta campaña "tiene que ver con el hábito del ejercicio de la solidaridad en un mundo que no está en el mejor momento de nuestra historia.

"Apelamos a la parte luminosa y buena del ser humano: se trata de donar sangre, que es fundamental para sostener el sistema sanitario", dijo Cofiño que ha insistido en que "los hospitales necesitan sangre y hay que incrementar las donaciones, especialmente entre los jóvenes".

El responsable de Relaciones Institucionales del Real Oviedo, César Martín puso en valor la disponibilidad del Real Oviedo "para una iniciativa tan necesaria, por lo que es importante esta unión de los principales clubes asturianos para esta campaña, en la que animamos a ejercer la solidaridad".

Por su parte el responsable de Relaciones Institucionales del Sporting, Joaquín Alonso, valoró la colaboración de Sporting para una campaña de donaciones "que es necesaria, nuestra Fundación siempre demuestra la colaboración con la sociedad y para sostener el sistema sanitario". "Los dos clubes estamos en el camino de colaboración, aunque necesitamos gente joven en proyectos como este que salva vidas", dijo.