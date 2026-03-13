La startup asturiana AcuPet Health presenta en Iberzoo Propet su dispositivo para monitorizar la salud de los perros

Una de las responsables de la startup asturiana AcuPet Health, Isabel Acuña Álvarez-Uría, en el stand de la empresa en Iberzoo Propet 2026 en Ifema (Madrid). - ACUPET HEALTH

OVIEDO, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

AcuPet Health, empresa tecnológica asturiana especializada en salud y bienestar animal, presenta en Iberzoo Propet 2026 en Ifema, en Madrid, su innovadora solución para acompañar a los tutores en el cuidado diario de la salud de sus perros. El dispositivo, conectado a una aplicación móvil, monitoriza las constantes clave del perro y permite a las familias entender cómo se encuentra su mascota de una forma cercana y sencilla.

Fundada en Asturias, AcuPet Health forma parte de una nueva generación de startups que están transformando el sector Pet Tech desde una visión más humana. La compañía apuesta por la ciencia y la tecnología como aliadas del bienestar animal, desarrollando un dispositivo capaz de monitorizar en tiempo real las constantes vitales y el nivel de actividad del perro, brindando información valiosa para cuidar mejor su salud sin perder la conexión emocional que les une a sus tutores.

La solución presentada por la compañía permite identificar cambios sutiles en las constantes fisiológicas del perro, facilitando la detección temprana de posibles alteraciones de salud antes de que los síntomas sean visibles. A través de su aplicación, los tutores pueden ver la respiración, temperatura y actividad de su perro, hacer un seguimiento de los paseos compartidos y recibir alertas ante posibles anomalías, todo desde la tranquilidad de su hogar.

"Queremos que la tecnología sea una aliada del amor con el que cuidamos a nuestras mascotas. Nuestro propósito es ayudar a los tutores a comprender mejor a sus perros, para poder cuidarles con conocimiento, cariño y ofrecerles la mejor calidad de vida posible", señalan desde la compañía.

Con este lanzamiento, AcuPet Health reafirma su compromiso con la innovación al servicio del bienestar animal y con la creación de soluciones que fortalezcan el vínculo que une a las personas y sus perros. Una apuesta por una nueva forma de entender la salud, más consciente, conectada y emocional.

AcuPet Health, dedicada al desarrollo de soluciones innovadoras a través de hardware y software propios, trabaja para mejorar la calidad de vida de las mascotas y reforzar el lazo entre animales y tutores, combinando ciencia, tecnología y la emoción de cuidar a los animales de compañía.