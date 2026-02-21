STOP Baterías llama a la protesta este sábado en Oviedo contra los parques de baterías

Archivo - Edificio de la Junta General del Principado de Asturias - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

La plataforma STOP Baterías Asturias ha convocado una concentración para este sábado a las 12.00 horas, frente a la Junta General del Principado de Asturias, ante "el aluvión de proyectos de baterías en suelo industrial". Exigen una normativa que "encuentre acomodo a los proyectos de baterías sin dañar el bienestar ni la salud de la ciudadanía, sin devaluar nuestras propiedades, ni perjudicar al medio ambiente".

En una nota de prensa, el colectivo denuncia que diez de los proyectos promovidos en Asturias ya han obtenido autorización de construcción por parte del Gobierno asturiano, a pesar de su proximidad a viviendas.

Exigen la elaboración "urgente" de una normativa que proteja a la ciudadanía y a las explotaciones agroganaderas de los riesgos que presentan los denominados "parques de baterías", independientemente de su ubicación.

La plataforma critica que la suspensión temporal de licencias en suelos no urbanizables "anunciada con nueve meses de retraso por el Principado", ha propiciado una cascada de proyectos en suelo industrial sin normativa específica que regule la instalación de esta tecnología.

Según STOP Baterías Asturias, los riesgos de los contenedores de baterías de litio, reconocidos por el Servicio de Evaluaciones Ambientales del Principado, requieren regulación específica. En la misma nota de prensa recuerdan que la Organización Internacional de Normalización (ISO) ha creado la categoría L para incendios de baterías de litio, que se caracterizan por su rápida propagación, producción de humos extremadamente tóxicos y dificultad para su extinción.

La plataforma denuncia que se está ante una "política de hechos consumados", con proyectos autorizados tras evaluaciones ambientales simplificadas, mientras se esperan las directrices sectoriales. "Unas directrices que supuestamente van a marcar las 'zonas de exclusión' y a definir con exactitud la ubicación de los 224 espacios degradados que mencionaba el acuerdo del Consejo de Gobierno del 5 de septiembre del año pasado", señalan. STOP Baterías advierte que este concepto podría servir de "coladero" para instalar contenedores en lugares más económicos para las empresas, incluso en perjuicio de la ciudadanía.