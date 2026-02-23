Suatea acusa al Ayuntamiento de Siero de mantener el CEPA en precariedad mientras ofrece suelo para universidades

Archivo - Ayuntamiento de Siero. - AYTO. DE SIERO - Archivo

OVIEDO, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato Unitario y Autónomo de Trabajadores de la Enseñanza de Asturias (Suatea) ha acusado este lunes al Ayuntamiento de Siero de mantener el Centro de Enseñanza de Personas Adultas (CEPA) en "precariedad" mientras ofrece suelo público para iniciativas de universidades privadas. Reclama una sede "digna y estable" y el fin de la solución provisional que mantiene sus actividades en el IES Río Nora, una situación que el sindicato considera "insostenible" tras más de un año sin instalaciones propias.

Según ha denunciado la organización, el desalojo del CEPA de su antiguo emplazamiento ha derivado en una "situación de precariedad" que, además, ha obligado al instituto a ceder espacios necesarios para su propio alumnado y actividad educativa.

En una nota de prensa, Suatea critica que esta situación "evidencia una política de prioridades" que perjudica a la enseñanza pública, mientras el Ayuntamiento de Siero "muestra disposición para facilitar proyectos universitarios privados mediante la cesión de suelo público". El sindicato critica lo que considera una política de "doble rasero" y denuncia que "mientras la educación pública afronta recortes y falta de recursos, los proyectos educativos privados reciben facilidades institucionales y acceso a suelo público".

El sindicato recuerda que el CEPA presta un servicio "esencial" para garantizar el derecho a la educación a lo largo de la vida y favorecer la igualdad de oportunidades, ofreciendo formación a personas trabajadoras, desempleadas, migrantes y adultas que desean retomar sus estudios.

Entre sus demandas, Suatea reclama una ubicación inmediata con espacios adecuados y accesibles, compromiso presupuestario para asegurar el funcionamiento del centro, el fin de la provisionalidad en el IES Río Nora y total transparencia sobre cualquier cesión de suelo público. Asimismo, reivindica una apuesta "decidida" por la educación pública como "eje de cohesión social".