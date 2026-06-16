La subestación de distribución eléctrica de Zalia estará en 2028, dice Calvo

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OVIEDO 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias del Gobierno asturiano, Alejandro Calvo, ha hablado en una comisión parlamentaria, a preguntas del PP, sobre los planes para potenciar la instalación eléctrica en la Zona de Actividades Logísticas de Asturias (Zalia), en Gijón. La nueva subestación, estará lista en 2028, ha dicho.

"e-Redes ha identificado una necesidad que no afecta únicamente a Zalia, sino al conjunto del sistema, que es la creciente saturación de determinadas infraestructuras de distribución", para lo que la empresa distribuidora ha definido "una importante inversión" compuesta por tres proyectos administrativos complementarios.

El elemento principal de esta actuación es "la nueva subestación entre vías de 132-20 kW". Se ubicará en una parcela que ha sido diseñada con capacidad de crecimiento para atender futuras solicitudes de suministro, ha explicado Calvo en la comisión parlamentaria.

Junto a esta instalación se ejecutarán tres líneas subterráneas de alta tensión para alimentar la subestación y tres líneas subterráneas de media tensión para interconexión con la red existente en la zona.

Se trata de infraestructuras que "discurrirán por viales públicos y zonas no edificables sin limitar el aprovechamiento industrial de las parcelas del polígono".

El consejero ha subrayado que el objetivo de esta actuación es aumentar el mallado de la red, incrementar la capacidad disponible, mejorar la seguridad y fiabilidad del suministro y poner a disposición de futuros consumidores, incluidos en Zalia, la potencia necesaria para desarrollar sus proyectos industriales.

Calvo ha informado de que "la tramitación ya se encuentra iniciada, habiéndose puesto en marcha las solicitudes administrativas y los procedimientos necesarios ante las directrices" de administraciones como la Consejería de Industria o el Ayuntamiento de Gijón, y ha precisado que e-Redes "prevé completar la tramitación de los tres proyectos durante este año 2027, ejecutar las obras ese mismo año y poner en servicio la nueva infraestructura en 2028".

Hasta esa fecha, Calvo ha dicho que Zalia tiene en la actualidad suministro eléctrico y dispone de electricicad "como cualquier otro polígono industrial de Asturias".

El diputado del PP José Cuervas-Mons le ha replicado que Zalia no es "otro polígono", sino que es una zona logística. Ha recordado que la primera piedra de la obra para Zalia se puso en 2010. "Veinte años después y no tenemos energía eléctrica ni un solo metro cuadrado vendido", ha lamentado.

Según el PP, la falta de energía compromete proyectos estratégicos y genera enormes dudas sobre la viabilidad de inversiones anunciadas para la Zalia.