Un incendio en el monte Areo obliga a la evacuación de medio centenar de vecinos

Archivo - Foto de archivo de un bombero durante las labores de extinción de un incendio en el Monte Areo, en Gijón, en 2022. - BOMBEROS DE GIJÓN - Archivo

El Ayuntamiento activa el Nivel 2 del Plan Municipal de Emergencias

GIJÓN, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Alcaldía de Gijón ha procedido este miércoles a la activación del Nivel 2 del Plan Municipal de Emergencias del Ayuntamiento gijonés por el incendio producido en el monte Areo.

El fuego, que se ha vuelto a reactivar pasadas las 22.30 horas aproximadamente, ha obligado a desalojar a en torno a medio centenar de vecinos, que están siendo trasladados al colegio de Monteana, han confirmado a Europa Press desde el Consistorio gijonés.

La Alcaldía, asimismo, ha procedido a convocar al Cecopal en el centro de control de la Policía Local de Gijón y ha procedido a movilizar al personal municipal necesario para afrontar la emergencia.

También ha resuelto la Alcaldía el dar cuenta de la activación del Plan a los servicios municipales que procedan, al Principado de Asturias y publicar su contenido por los medios disponibles.

En estos momentos, efectivos de Bomberos se encuentran actuando de cara a detener el avance de las llamas, mientras que agentes de la Policía Local participan en el desalojo de las personas con viviendas en la zona del camín de la Melendrera y dirigiéndolas hacia el colegio de Monteana. También se ha cortado el tráfico en la zona más próxima a la falda del Monte Areo.