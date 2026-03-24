Una mujer herida tras colisionar su coche contra un camión en la carretera entre Luanco y Avilés -. F

Accidente - EUROPA PRESS

OVIEDO 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

Una mujer ha resultado herida tras colisionar, por causas que se desconocen, contra un camión cuando circulaba por la carretera AS-238, punto kilométrico 3, en Avilés. Según los datos facilitados por el Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU) la afectada, de 55 años, fue evacuada para más pruebas, al Hospital Universitario San Agustín (HUSA) de Avilés.

Fue atendida en el lugar del accidente por el equipo de Atención Primaria de El Quirinal y evacuada en la ambulancia de soporte vital básico de la zona. La mujer tuvo que ser excarcelada del interior del turismo por efectivos de Bomberos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) con base en el parque de Avilés.

Tras retirar la puerta trasera y cortar tanto el asiento trasero como el respaldo del conducto, la inmovilizaron con férula espinal y collarín y la extrajeron con la tabla de rescate. El Centro de Coordinación de Emergencias del 112 Asturias recibió el aviso a las 18.56 horas. En la llamada señalaban que se había producido una colisión y había una persona atrapada en el interior de uno de los vehículos.

Además de pasar el aviso a los bomberos y al SAMU, la Sala 112 del SEPA comunicó lo sucedido a la Policía Local y a la Guardia Civil de Tráfico. A las 19.16 horas los bomberos informan que han excarcelado a la mujer. Tras realizar tareas de seguridad y normalización de la vía retiraron del lugar para regresar a base donde llegaron a las 20.05 horas.