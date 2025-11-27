Sumar pide al Ministerio de Educación habilitar la creación de especialidades docentes en asturiano y eonaviego

Archivo - Rafael Cofiño - SUMAR - Archivo

OVIEDO, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Sumar por Asturias, Rafa Cofiño, ha registrado en el Congreso una pregunta dirigida al Gobierno para que el Ministerio de Educación adopte las modificaciones normativas necesarias que permitan crear las especialidades docentes de Llingua Asturiana y Eonaviego.

Cofiño ha recordado que en Asturias, más de 300 docentes de llingua trabajan desde hace varias décadas en condiciones de precariedad e interinidad porque estas lenguas no cuentan con una especialidad docente propia.

Esto, ha asegurado, "impide la estabilización de plantillas docentes, obstaculiza el derecho a la enseñanza en lenguas propias e incluso provoca que los certificados oficiales de asturiano y eonaviego del Principado de Asturias no sean valorados en igualdad con las de otras lenguas del marco europeo.

Es una discriminación evidente hacia la lengua asturiana que vulnera la normativa europea y que nos sitúa por detrás de otras comunidades que sí que están protegiendo de una forma mucho más clara sus lenguas propias".

Según el parlamentario, la solución es sencilla y pasa por modificar los reales decretos estatales para permitir crear especialidades docentes en lenguas con un reconocimiento jurídico y una implantación curricular como el asturiano y el eonaviego.

En este sentido, Cofiño ha asegurado que el Ministerio de Educación puede aplicar estos cambios, por lo que se ha dirigido al Gobierno para saber si tiene previsto habilitar la creación de las especialidades docentes de asturiano y eonaviego, algo, a su juicio, "fundamental para garantizar los derechos sociales de Asturias y para atajar la precariedad de las plantillas docentes de nuestras lenguas propias."