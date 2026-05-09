Suspendidas las subastas del Campanu Narcea en homenaje a Jesús Fernández Fernández

OVIEDO, 9 May. (EUROPA PRESS) -

La organización de Capenastur, la asociación Las Mestas del Narcea y Coespi han acordado suspender la subasta del Campanu de Asturias y del Campanu del Narcea y destinar el ejemplar al Proyecto Arca de Las Mestas, tras el fallecimiento de Jesús Fernández Fernández.

Fernández Fernández, vecino de Salas y vicepresidente de la asociación, falleció recientemente tras resultar herido de gravedad en un accidente laboral el pasado 10 de marzo en Espinedo (Salas), cuando manipulaba un depósito de gasóleo.

Según el comunicado conjunto publicado en el Facebook del Ayuntamiento, la decisión ha sido adoptada en una reunión en Cornellana con la participación del gerente de Coespi, Fernando Cosmea, la directora de Capenastur, Ángeles Fernández, y el presidente de Las Mestas del Narcea, Enrique Berrocal.

Las partes han acordado posibilitar la donación del Campanu del Narcea vivo al Proyecto Arca de Las Mestas, para su traslado al centro de alevinaje de Quintana, siempre que el ejemplar llegue con vida, con una aportación económica de 3.000 euros por parte de Cosmea, el Ayuntamiento de Salas y Las Mestas del Narcea.

La iniciativa, según el comunicado, tiene como objetivo rendir homenaje a Jesús Fernández Fernández, a quien definen como una persona muy vinculada a la defensa del salmón en Asturias, así como contribuir a la conservación de la especie.