Sustainable Fitch mejora la calificación de Caja Rural de Asturias

Archivo - Nueva oficina principal de Caja Rural de Asturias en Avilés. - CAJA RURAL DE ASTURIAS - Archivo

OVIEDO 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

Sustainable Fitch ha elevado el rating ESG (ambiental, social y de gobernanza) de Caja Rural de Asturias de '3' a '2' y le ha otorgado una puntuación de 63/100. Esta mejora refleja, según Fitch, el "sólido desempeño" ESG de Caja Rural de Asturias, impulsado por el refuerzo de sus políticas de sostenibilidad y riesgos ESG, el uso de electricidad de procedencia 100 % renovable y la reducción de emisiones en sus instalaciones.

Según ha informado Caja Rural, el informe resalta de manera muy positiva el perfil de gobernanza de la entidad, que evalúa como excelente por la diversidad de su consejo de gobierno, donde la mayoría de los miembros son independientes.

Sustainable Fitch destaca, además, que el buen perfil de sostenibilidad de Caja Rural de Asturias está respaldado por una mayor cobertura de certificados de eficiencia energética en la cartera hipotecaria, el incremento de la visibilidad de las garantías inmobiliarias energéticamente eficientes y su mejora de la información sobre sostenibilidad.

Para Antonio Romero, director general de Caja Rural de Asturias, la mejora de la calificación por parte de Sustainable Fitch "es un reconocimiento al trabajo que venimos realizando para integrar los criterios de sostenibilidad en nuestra estrategia, los procesos de gestión de riesgos y el conjunto de la organización. Este avance refuerza nuestro compromiso con una actividad financiera responsable, alineada con las expectativas supervisoras y las necesidades de nuestros socios, clientes y del territorio en el que operamos".

En cuanto a la dimensión social, la calificadora subraya que el perfil de Caja Rural de Asturias es bueno y que mantiene su enfoque en el acceso rural a la financiación, el emprendimiento y el apoyo a los grupos vulnerables.