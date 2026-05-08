Tabacalera Gijón inicia su transformación: Nuevo centro de arte en la ciudad y museo Nicanor Piñole

La alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, visita el arranque de obras de Tabacalera, acompañada con concejales municipales y responsables de la empresa adjudicataria. - EUROPA PRESS

GIJÓN, 8 May. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, ha destacado este viernes que es un día muy importante para Gijón el inicio de las obras de Tabacalera, para ser convertido en centro de arte, y la construcción de sus dos edificios anexos, uno que albergará el futuro museo Nicanor Piñole y otro que dará servicio de restauración.

Moriyón, en declaraciones a los medios de comunicación durante una visita a las obras de Tabacalera, ha recordado que fue en 2014 el primer año en el que se encontraron fondos municipales para la rehabilitación del edificio histórico, una obra iniciada en 216 y concluida en 2020, que ahora retoma el actual Gobierno local.

A este respecto, ha resaltado que se trata de un proyecto que no solamente servirá para abordar la finalización del edificio histórico, sino que, simultáneamente, se va a comenzar con la construcción de los dos edificios anexos.

"Verlo hoy, por fin, no sé, hay una mezcla de sensaciones tremendas de haber tomado aquellas decisiones que creo que son correctas", ha remarcado la alcaldesa gijonesa.

Según la regidora, se apostó por empezar como fuera la obra en los años de crisis y por este edificio "para que no se viniera abajo", ha apostillado. Moriyón ha apuntado que, gracias a ello, ahora van a poder ofrecer a Gijón este sitio "magnífico", que va a suponer, a su juicio, un antes y un después.

Preguntada por las críticas de la oposición que hablan de proyecto faraónico y que hay otras prioridades en la ciudad, ha negado que sea así.

"Para nada, no es nada un proyecto faraónico", ha insistido Moriyón, quien ha recalcado que este edificio es patrimonio de todos los gijoneses.

Ha defendido, al tiempo, que este edificio no podía venirse abajo y ha reivindicado que apostaron por un proyecto que, además, en el año 2009 ya estaba prediseñado, a través de un concurso internacional de ideas que se ganó y que promulgaba la idea de un centro de arte donde pudiera dar cabida a las colecciones municipales y a otras obras, así como albergar colecciones temporales que "si no Gijón no podría nunca tener acceso a ellas", ha remarcado.

De acuerdo a este concurso de ideas, uno de los edificios era para albergar el Museo Piñole, a lo que la regidora ha incidido en que desde el Ayuntamiento siguen una hoja de ruta "muy clara".

"Esto no es ningún invento, esto es lo que debemos a Gijón", ha apuntado, con referencia a la conservación de las raíces y del patrimonio gijoneses.

"Que el edificio de Tabacalera se viniera abajo hubiera sido realmente una catástrofe y estuvo a punto", ha advertido la alcaldesa. Esta ha destacado que es el edificio más importante desde el punto de vista patrimonial que cuenta toda la historia de Gijón, por lo que ha insistido en que no se podía consentir que se viniera abajo "de ninguna manera".

UN CENTRO DE ARTE DEL SIGLO XXI

Junto a Moriyón han hablado los concejales de Infraestructuras Urbanas y Rurales y de Cultura, Gilberto Villoria y Montserrat López Moro, respectivamente.

Villoria, por su lado, ha coincidido con la alcaldesa en que es un día "emocionante" ya que empiezan las obras de Tabacalera. El edil ha bromeado con que una obra de estas características es "una carrera por etapas", a lo que ha remarcado que recién llegados a la Alcaldía, en 2023, desde la Dirección General de Infraestructuras se modificó el plan de usos para hacer poder transformar esto en un centro de arte y que sea una realidad.

Ha explicado, asimismo, que hubo que modificar el proyecto para adaptarlo al plan de usos, licitar la obra, adjudicarla, licitar la dirección de obra y adjudicarla para llegar a este día de arranque de obras, con un coste de unos 22 millones de euros.

"Es un día importante, un hito importante que nos va a hacer realidad este sueño, que es el Centro de Arte Tabacalera", ha resaltado. En este sentido, el concejal ha remarcado que en poco más de tres años se va a poder disfrutar de este centro de arte.

Ha señalado, también, que empieza la obra con dos equipos en paralelo, un gerente, un jefe de obra y dos encargados y jefes de producción que van a trabajar en paralelo, unos en la adecuación del edificio histórico y el otro equipo en la obra nueva de construcción del Museo Piñole y del edificio de servicios.

Ha avanzado, también, que la semana que viene tendrán reuniones a todos los niveles y hay una reunión entre los arquitectos municipales, la dirección de obra y los técnicos de la UTE para establecer el cronograma de los trabajos. Ha precisado, además, que por el lugar en el que se encuentra, hay un seguimiento arqueológico para las dos obras "constante".

López Moro, en su caso, ha apuntado que, con respecto a la parte cultural, tienen mucho trabajo y están manteniendo muchas negociaciones por parte de infraestructuras, de cultura, de Urbanismo y, sobre todo, hay una gran apuesta del Equipo de Gobierno y, concretamente de la alcaldesa, por la cultura.

Para la edil, este edificio viene a paliar esos límites de espacio que tienen con el resto de los equipamientos municipales culturales y viene a erigirse como un centro de arte del siglo XXI, que va a ser un revulsivo no solo para la ciudad, sino también para Asturias y para el Norte. "Nos vamos a convertir en la gran ciudad cultural atlántica del siglo XXI", se ha mostrado convencida López Moro.

Al tiempo, ha asegurado que este centro de arte va a ser un primer revulsivo para el barrio de Cimadevilla también. "Esto va a cambiar y configurar toda esta zona", ha asegurado. Sobre el traslado de la colección de Nicanor Piñole, ha apuntado que primero hay que hacer las obras y luego planificar el traslado cuando se termine.