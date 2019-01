Taboada: "Oviedo no se queda fuera del Área Metropolitana, sin Oviedo no existe el Área Metropolitana"

Publicado 26/01/2019 18:47:33 CET

OVIEDO, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

La vicealcaldesa de Oviedo y concejala de Somos, Ana Taboada, ha señalado este sábado que "Oviedo no se queda fuera del Área Metropolitana, sin Oviedo no existe el Área Metropolitana".

"Sin la participación de Oviedo el proyecto del Área Central Metropolitana Central de Asturias que impulsa el Gobierno regional no es viable", ha apuntado en nota de prensa, pidiendo reflexión "sobre la configuración de un proyecto fallido".

Según Taboada, "siempre ha habido una diferencia ideológica" entre el PSOE y Somos con este asunto. "Ellos han querido centralizar el poder en el Principado, mientras nosotros apostamos por dárselo a los municipios, que son el alma de la democracia", dice.

"Llevamos tres años con este debate, en público y en privado: el AMA tiene que tener una base municipalista y la capacidad de decisión la tienen que tener los ayuntamientos. No vamos a permitir la constitución de ningún ente que le quite derechos a la capital asturiana y que no tenga en cuenta su peso real. Mis convicciones políticas son firmemente municipalistas, por eso estoy aquí, porque creo en la capacidad de los ayuntamientos para cambiar las cosas, como estamos demostrando en cientos de ciudades de toda España", ha abundado Taboada.

Del mismo modo, señala que desde Somos han decidido "liderar la defensa de los intereses de Oviedo frente a quienes han comprado el mensaje del falso cooperativismo territorial, cuando en realidad todos sabemos que se trata de otra cosa muy diferente".

"Nosotros no tenemos mochilas con las que cargar ni nos debemos a ningún partido. Pero si Wenceslao López se proclama municipalista debería pelear por los intereses de Oviedo, para que estuviesen correctamente representados", añade en referencia al alcalde de Oviedo, que esta mañana ha pedido a Somos y PP que reflexionen hasta el pleno extraordinario del día 30 de enero para que pueda aprobarse el convenio de adhesión de Oviedo al proyecto por unanimidad del Consistorio.

Ana Taboada ha mostrado su "preocupación" por el empeño del alcalde en sacar adelante el proyecto impulsado por el consejero de Infraestructuras, Fernando Lastra, "sin tener en cuenta la opinión de sus socios mayoritarios de gobierno en Oviedo". "Me preocupa por el fondo y también por las formas. Tengo que decirle a Wenceslao que echamos de menos ese derroche de energía en los asuntos de ciudad", ha manifestado.