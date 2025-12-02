Las tarifas de taxi en Oviedo suben un 6,75% a partir del 1 de enero de 2026

Archivo - Un taxi. - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

OVIEDO, 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Ayuntamiento de Oviedo ha aprobado, con los votos del PP, PSOE, IU-Convocatoria y la edil no adscrita, las nuevas tarifas de taxi de 2026 para la capital asturiana, que contemplan un incremento general del 6,75% respecto a 2025.

ENTRADA EN VIGOR EL 1 DE ENERO

Las tres tarifas que operan en Oviedo entrarán en vigor el 1 de enero:

- Diurna general: establece un precio de bajada de bandera de 2,32 euros, con 1,26 euros por kilómetro recorrido, 30,90 euros por hora de espera y carrera mínima de 5,43 euros.

- Nocturna y festiva: supondrá una bajada de bandera en 2,9 euros, con 1,57 euros por kilómetro recorrido, 38,63 euros por hora de espera y carrera mínima de 6,79 euros. Esta tarifa es aplicable desde las 22 horas hasta las 7 horas los días laborables, el viernes desde las 22.00 horas hasta las 9.00 horas del sábado y desde las 14.00 horas del sábado hasta las 7.00 horas del lunes.

Los días de Nochebuena y Nochevieja desde las 7.00 a las 22.00 horas. Durante la Semana de San Mateo, desde las 15.00 horas los días laborables y todo el día los festivos.

- Especial para los días de Nochebuena y Nochevieja entre las 22.00 y las 09.00 horas: incluye una bajada de bandera de 3,47 euros, 1,89 euros por kilómetro recorrido, 46,36 euros por hora de espera y 8,15 euros como carrera mínima.