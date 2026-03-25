El Teatro Auditorio acoge la Gala del Deporte 2026

Gala del Deporte - AYUNTAMIENTO DE SIERO

OVIEDO 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Teatro Auditorio de Pola de Siero ha acogido este miércoles la Gala del Deporte de Siero 2026. El acto, organizado por el Patronato Deportivo Municipal, reunió a numerosos deportistas, clubes y representantes del ámbito deportivo local en una cita ya consolidada dentro del calendario municipal.

La gala contó con la asistencia del alcalde de Siero, Ángel García "Cepi", y del concejal de Deportes, Salud y Protección contra Incendios, Jesús Abad.

Un total de 90 deportistas empadronados en el concejo y 43 clubes vieron reconocidos sus logros correspondientes al año 2025, a propuesta de sus respectivas federaciones, abarcando disciplinas muy diversas como atletismo, ciclismo, fútbol, judo, natación, piragüismo o triatlón, entre otras.

Durante su intervención, el concejal de Deportes destacó el compromiso del Ayuntamiento y del Patronato Deportivo Municipal con el fomento de la actividad deportiva, subrayando la importancia de "seguir trabajando por el deporte, contribuir en comunidad y construir en valores".

El evento combinó la entrega de premios con actuaciones musicales y exhibiciones, como las de "The Cassiss" y el grupo Acro Family Tree, que dinamizaron el desarrollo de la gala.

Como novedad, se inauguró la primera edición del Salón de la Fama del Balonmano en el hall del auditorio, una exposición dedicada a figuras destacadas de este deporte.

Para optar a estos reconocimientos, las candidaturas debían cumplir al menos uno de los siguientes requisitos: haber logrado el título de campeón de Asturias (incluyendo los Juegos Deportivos del Principado cuando sustituyan al campeonato federativo), haberse clasificado entre los tres primeros en el Campeonato o Copa de España, situarse entre los cinco primeros en competiciones internacionales como Campeonatos de Europa o del Mundo, o haber conseguido un ascenso de categoría en la temporada 2024/2025.