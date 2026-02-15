El Teatro Auditorio de Grado acoge el próximo viernes la película de Jafar Panahi 'Un simple accidente'

Archivo - Butacas del Teatro Real antes de la celebración del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2020 en el Teatro Real de Madrid (España), a 22 de diciembre de 2020. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

OVIEDO, 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Teatro Auditorio de Grau acogerá el próximo viernes 20 de febrero, a las 19.30 horas, la proyección de la película Un simple accidente, dirigida por Jafar Panahi. La entrada será libre hasta completar aforo.

La película, producida en Irán y Francia en 2025, narra la historia de Vahid, un modesto mecánico iraní que, tras un encuentro casual con Eghbal, rememora su tiempo en prisión y busca verificar la identidad de su antiguo carcelero con la ayuda de sus compañeros de celda. La cinta está en versión original en farsi y azerbaiyano, con subtítulos en español, y tiene una duración de 105 minutos, recomendada para mayores de 12 años.

Un simple accidente ha sido reconocida internacionalmente, obteniendo el premio a Mejor Película en el Festival de Cannes 2025, tres galardones en los Gotham Independent Film Awards 2025, el premio a Mejor Director otorgado por el Círculo de Críticos de Nueva York en 2025, así como varias nominaciones a los European Film Awards 2026, los Globos de Oro 2026 y los Premios Goya 2026, donde compite a Mejor Película Europea.

La sesión forma parte de la programación de La Cinemateca Ambulante, seleccionada por el Festival Internacional de Cine de Gijón (Divertia Gijón S.A.).