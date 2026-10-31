El Teatro Filarmónica acoge este sábado el monólogo 'Le ordeno a usted que me quiera'

Archivo - Teatro Filarmónica, calle Mendizábal. - EUROPA PRESS - Archivo
OVIEDO, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -
El Teatro Filarmónica de Oviedo acoge este sábado, 31 de octubre, a las 19.00 horas, la representación de 'Le ordeno a usted que me quiera', un monólogo de humor que aborda el papel de las mujeres y las limitaciones a su libertad a comienzos del siglo XX a través de una historia de amor no correspondido con Francisco Franco. La obra forma parte del ciclo Oviedo de Teatro, organizado por la Fundación Municipal de Cultura.
La producción, escrita y dirigida por Emilio Ruiz Barrachina, recupera la figura de Sofía, una joven que, según la sinopsis de la obra, fue el primer amor no correspondido del futuro dictador. La protagonista plantea en escena cómo podría haber cambiado la historia de España, a partir de un romance frustrado que sirve de hilo conductor para abordar la situación de las mujeres de la época.
El espectáculo tiene una duración aproximada de 85 minutos y está dirigido a público adulto a partir de los 12 años. Las entradas tienen un precio de 25 y 20 euros y pueden adquirirse en las taquillas del Teatro Campoamor y a través de la web entradas.oviedo.es.