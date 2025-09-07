Teléfono de la Esperanza Asturias atiende 3.496 llamadas de ayuda en lo que va de 2025

OVIEDO 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Teléfono de la Esperanza en Asturias ha atendido en lo que va de 2025 un total de 3.496 llamadas de ayuda, un dato que refleja la creciente necesidad de apoyo emocional en la región. En 2024, la entidad registró 7.976 llamadas, muchas de ellas relacionadas con temáticas suicidas o autolesivas, lo que evidencia la importancia de los servicios de escucha y acompañamiento. A nivel nacional, ha gestionado más de 87.000 solicitudes de ayuda durante el primer semestre del año, con cerca de 3.000 casos vinculados a ideación o crisis suicida.

Para dar visibilidad a esta realidad, la organización ha puesto en marcha la campaña 'Puedes elegir otro futuro', que invita a reflexionar sobre la importancia de ser escuchado para reconectar con la vida, tomando como referencia la historia de Virginia Woolf y planteando qué habría ocurrido si hubiera recibido el apoyo necesario.

Como parte de esta iniciativa, durante septiembre se celebrarán mesas informativas y actividades en Avilés, Mieres, Oviedo y Gijón, con guías de prevención y un mural participativo bajo el lema "Futuros posibles". Además, el 10 de septiembre se impartirá una charla sobre prevención del suicidio en colaboración con el Club de Prensa de Oviedo.

El Teléfono de la Esperanza también ha visto un aumento significativo en la actividad de su chat online, que ha crecido un 108,7% respecto al año anterior. Este canal, orientado especialmente a jóvenes, ha registrado que el 70% de sus usuarios tienen menos de 35 años, y un 25% son menores de edad. Las consultas relacionadas con conductas suicidas representan el 20%, mientras que las autolesiones y la soledad no deseada también son motivos frecuentes de contacto.

La psicóloga responsable del programa de prevención del suicidio, Aurelia González, destaca que "a veces el sufrimiento es tan grande que impide reconocer lo que nos sostiene", por lo que la campaña pretende recordar "las razones para vivir y todo aquello que nos vincula y nos ilusiona". Los servicios de atención están disponibles las 24 horas del día a través del teléfono 717 003 717 y el chat en línea, atendidos por voluntarios formados para ofrecer escucha y apoyo desde la empatía y el respeto.