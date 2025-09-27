Las temperaturas siguen su ascenso pero caen el domingo, cuando se esperan lluvias abundantes por el oeste

MADRID 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ascenso de temperaturas que ha experimentado la Península este viernes continúa este sábado pero el domingo volverán a caer por la llegada de una borrasca que, en su origen, fue el huracán 'Gabrielle', que dejará lluvias abundantes y vientos muy fuertes concentradas en el oeste peninsular, sobre todo en Extremadura y Andalucía occidental, según la predicción del portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), Rubén del Campo.

En cualquier caso, ha puntualizado que el domingo también podrían registrarse precipitaciones en otras zonas del país, como norte y este peninsular. En los días siguientes, el portavoz ha avanzado que, aunque aún hay incertidumbre, podría aumentar la inestabilidad en el área mediterránea peninsular y Baleares, con chubascos que localmente podrían ser intensos.

En cuanto a las temperaturas, aunque habrá altibajos e incertidumbre sobre su evolución, subirán y serán altas para la época del año en algunas zonas, sobre todo en el oeste peninsular a partir del lunes. Así, en algunos puntos se podrán superar los 34ºC.

Por días, este viernes será una jornada tranquila, aunque con algunos chubascos en Baleares y puntos de Cataluña que tenderán a desaparecer. Además, las temperaturas serán más altas que en los días previos y se superarán los 32ºC en el Valle del Guadalquivir.

Para el sábado, del Campo ha indicado que se aproximará la borrasca que fue el huracán 'Gabrielle', que dejará lluvias en Galicia, con alguna tormenta y rachas fuertes de viento en el litoral de esta comunidad. En el resto no habrá precipitaciones, aunque aumentará la nubosidad. Además, subirán las temperaturas, en especial en el norte de la Península, por la llegada de vientos del sur. De esta forma, se superarán los 25ºC en el Cantábrico y los 32-34ºC en el Valle del Guadalquivir e interior de las regiones mediterráneas.

De cara al domingo, se prevé que la borrasca alcance el oeste peninsular. El portavoz ha asegurado que aún hay incertidumbre sobre su trayectoria y sus efectos, aunque parece que este día ya se habrá debilitado bastante respecto a los días previos.

De este modo, hay posibilidad de lluvia en casi cualquier punto de la Península, pero sobre todo en Extremadura y Andalucía occidental, donde las cantidades acumuladas podrían llegar a ser significativas y también son probables las lluvias en las comunidades cantábricas, Cataluña y la Comunidad Valenciana. Además, en estas últimas zonas las precipitaciones estarían acompañadas de tormenta.

Asimismo, podrán soplar rachas muy fuertes de viento en zonas del oeste de la Península. En cuanto a las temperaturas, aunque aún hay incertidumbre, en principio subirán en el este peninsular y se superarán los 30ºC en las regiones mediterráneas.