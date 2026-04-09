Temperaturas veraniegas en pleno marzo: Asturias superó los 25 grados en un mes con más horas de sol de lo normal

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OVIEDO, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha publicado el resumen climatológico correspondiente al mes de marzo, cuando Asturias superó los 25 grados en varios puntos de la geografía en un mes en el que las horas de sol superaron a la media de los últimos años para marzo.

En concreto, marzo resultó un mes cálido en Asturias, con 9,3 grados de temperatura media registrada, una cifra que se encuentra 0,4 grados por encima del promedio para este mes. Además, este mes se sitúa como el decimoquinto mes de marzo más cálido del periodo 1961-2026.

La temperatura máxima media registrada en la región ha sido de 14 grados, valor 0,2 grados por encima de la media climatológica de la serie 1991-2020 para este mes, que se sitúa en los 13,8 grados. La temperatura mínima media registrada en la región ha sido de 4,6 grados, 0,6 grados por encima de la media.

UN MES DE CONTRASTES

En cuanto a los valores extremos, Asturias superó los 25,5 grados el día 17 en San Martín del Rey Aurelio y Mieres, mientras que en Somiedo se notificaron 24,9 grados el mismo día. Además, se han registrado 177,4 horas de sol en este mes en Asturias, mientras que lo habitual en marzo son 142 horas.

Las temperaturas mínimas, por su parte, se dieron el día 28 de marzo en Vega de Urriellu, con 8 grados bajo cero a una altitud de 1.970 metros. Los dos días siguientes, las mínimas se registraron en Vega de Ario (-5,5 grados) y en el Puerto de Leitariegos (-4 grados).

Respecto de la precipitación, marzo resultó normal en promedio. Se recogieron 96,8 litros por metro cuadrado de precipitación, que es un 16% inferior a lo esperado en un mes de marzo, cuya media es de 114,6 mm para 1991-2020. El año hidrológico en curso (meses de octubre de 2025 a marzo de 2026) tiene hasta el momento carácter seco, con 674,7 mm acumulados en promedio regional, un 17% menos de lo normal respecto al mismo periodo del año para 1991-2020 (811,8 mm).

Este mes ha estado dominado por entradas alternas de viento sur y viento norte. Durante los primeros días del mes, hasta el día 4 concretamente, se registró un ascenso de las temperaturas por encima de lo normal con una atmósfera estable que no dejó precipitaciones. Esta situación coincidió con la intrusión de polvo mineral procedente del desierto del Sáhara que llegó el 3 y duró hasta el 5.

Desde el día 5 hasta el 14 se produjeron situaciones más inestables, con la entrada de vientos de componente norte, líneas de inestabilidad y el paso de varios frentes fríos que produjeron casi todas las precipitaciones registradas durante este mes y provocaron una temperatura variable con días por encima y por debajo de lo normal.

A partir del día 17 la borrasca Therese se empezó a formar en el suroeste peninsular, moviéndose ligeramente hacia el sur hasta el día 21. Esta borrasca hizo que durante esos días dominasen vientos de componente sur sobre Asturias, llegando a una anomalía de temperatura de 4,3 grados el día 17, y que no se registrasen precipitaciones desde el día 14 hasta el 23. En cambio, la última semana del mes destacó por temperaturas por debajo de lo normal y precipitaciones débiles generalizadas debido a viento de componente norte-nordeste en el borde este del anticiclón de las Azores.