Tercera jornada de huelga de la industria auxiliar después de una larga negociación sin acuerdo

Piquetes de la huelga de la industria auxiliar bloqueran los accesos a la planta gijonesa de ArcelorMittal en el primer día de huelga. - FOTO CEDIDA CCOO GIJÓN

OVIEDO 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las casi doce horas de negociación entre los sindicatos y la patronal Femetal no sirvió para desbloquear el conflicto de las empresas de la industria auxiliar y este jueves afrontan ya su tercera jornada de huelga.

Según han informado desde los sindicatos, está previsto retomar las negociaciones a las 11.00 horas de esta mañana para lograr cerrar un acuerdo.

CCOO Industria de Asturias, UGT FICA Asturias y el comité de huelga animan a todo el sector a mantener la huelga ante la falta de respuesta por parte de la patronal a nuestras legítimas reivindicaciones, y a participar en las concentraciones.

Eso sí, recuerdan que dichas movilizaciones "tener carácter informativo y reivindicativo, respetando siempre el acceso de trabajadores de empresas no afectadas por el convenio de la industria auxiliar y actuando siempre con responsabilidad y dentro de la legalidad".