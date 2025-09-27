Terminadas las obras de mejora en el túnel bajo la ría de Avilés

OVIEDO 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias del Gobierno asturiano ha concluido la mejora en el túnel bajo la ría de Avilés, tras invertir 602.145 euros.

Las obras se han centrado en la rehabilitación de esta infraestructura que conduce las aguas residuales de la margen izquierda de la ría, así como las aguas industriales procedentes del polígono de Tabaza, hasta la estación depuradora de Maqua.

La actuación ha consistido en la sustitución y reforma de los apoyos metálicos de las conducciones, ubicadas a casi treinta metros de profundidad, así como en la reparación de juntas y la impermeabilización de los paramentos del túnel. Este túnel, de 3,4 metros de diámetro interior y formado por dovelas de hormigón, alberga dos colectores de aguas residuales urbanas y un colector de aguas industriales, todos ellos fabricados en poliéster reforzado con fibra de vidrio.

Con estas obras se evita la filtración de agua marina por las juntas entre dovelas, que provocaba daños en conducciones, apoyos y bandejas de cableado. Una vez finalizada la intervención, se garantiza la seguridad estructural del túnel y la continuidad del servicio de depuración, según ha informado este sábado el Gobierno asturiano.