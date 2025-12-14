El tiempo en Asturias este domingo 14 de diciembre: temperaturas de hasta 16°C y brumas matinales

OVIEDO, 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para hoy, domingo, día 14 de diciembre de 2025 en Asturias cielos poco nubosos o despejados con intervalos de nubes bajas de madrugada en el tercio norte con probables brumas matinales asociadas. Temperaturas mínimas en descenso en la mitad occidental y sin cambios en el resto y extremo sur; máximas en ascenso en el tercio central, ligero en el resto. Heladas débiles en cumbres de la Cordillera. Viento flojo variable con predominio de la componente sur.

En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 3 grados y una máxima de 16; en Gijón se oscilará entre la mínima de 5 y la máxima de 16, y Avilés entre una mínima de 5 y una máxima de 16.

En el mar, viento variable de fuerza uno o dos, arreciando a viento de componente este o sureste de fuerza tres o cuatro, amainando a componente sur de fuerza dos o tres desde medianoche. Marejadilla. Mar de fondo del noroeste de cuatro a cinco metros disminuyendo a dos a tres metros.