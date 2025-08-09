El tiempo en Asturias para este domingo

OVIEDO 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para mañana, domingo, día 10 de agosto de 2025 en Asturias intervalos de nubes bajas por la mañana, con brumas y algunas nieblas dispersas asociadas en el interior, y de nubes de evolución durante la tarde que, en la Cordillera, podría ir acompañada de chubasco disperso o alguna tormenta ocasional.

Temperaturas mínimas con cambios ligeros. Temperaturas máximas en aumento, localmente notable en el interior. Las temperaturas máximas superarán los 34-36 grados en la Cordillera central y occidental. Vientos flojos variables con predominio de la componente este, más intensos en el litoral por la mañana.

En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 19 grados y una máxima de 31; en Gijón se oscilará entre la mínima de 20 y la máxima de 27, y Avilés entre una mínima de 19 y una máxima de 26.

En el mar, viento este o noreste 3 o 4 arreciando a 4 o 5. Marejada. Mar de fondo del noroeste de 1 a 2 metros.