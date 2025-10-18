El tiempo en Asturias para este domingo

OVIEDO 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para mañana, domingo, día 19 de octubre de 2025 en Asturias cielo nuboso o cubierto. Brumas y nieblas por la noche en la Cordillera. Lluvias y chubascos que se extenderán de oeste a este desde por la mañana e irán remitiendo por la noche, más probables en el tercio occidental; no se descarta que vayan acompañados de tormentas.

Temperaturas mínimas en ascenso en el tercio central y ligero en el resto; máximas en descenso, ligero en el litoral. Viento flojo a moderado con predominio de sur y suroeste, acompañado de rachas muy fuertes en cumbres de la Cordillera por la tarde.

En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 15 grados y una máxima de 21; en Gijón se oscilará entre la mínima de 16 y la máxima de 24, y Avilés entre una mínima de 16 y una máxima de 22.

En el mar, viento variable 1 a 3, principalmente componente Este. Rizada o marejadilla. Aguaceros y tormentas a partir de la madrugada.