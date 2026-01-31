El tiempo en Asturias para este domingo

OVIEDO 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para mañana, domingo, día 1 de febrero de 2026 en Asturias cielo nuboso o cubierto. Probables nieblas matinales dispersas en zonas altas de la Cordillera. Precipitaciones débiles o moderadas, más abundantes en la Cordillera, que remiten al principio de la tarde. Cota de nieve en ascenso desde 700-800 metros hasta 1200-1400 metros.

Temperaturas con pocos cambios significativos, con predominio de los descensos ligeros en las máximas en la mitad oriental. Heladas débiles en zonas altas de la Cordillera. Viento de componente oeste, flojo en el interior y fuerte en el litoral, que amaina por la tarde y gira a sur en el interior al final. Rachas muy fuertes en el litoral, extremo oriental, y zonas dispersas en la Cordillera, que amainan por la tarde.

En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 5 grados y una máxima de 14; en Gijón se oscilará entre la mínima de 6 y la máxima de 16, y Avilés entre una mínima de 7 y una máxima de 16.

En el mar, viento oeste o suroeste 6 a 8 amainando durante la tarde desde el oeste a oeste o noroeste 4 a 6 y por la noche a suroeste 3 a 5 al oeste de Peñas y a S 3 al este. Gruesa o muy gruesa disminuyendo a marejada. Mar de fondo del noroeste de 5 o 6 metros, disminuyendo de madrugada a 3 o 4 metros. Lluvias y aguaceros. Temporalmente regular o localmente mala.