El tiempo en Asturias para este domingo

OVIEDO 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para mañana, domingo, día 18 de octubre de 2026 en Asturias cielo nuboso. Brumas y nieblas matinales y vespertinas en la Cordillera. Probabilidad de lluvias débiles y dispersas. Cota de nieve en torno a 1.400-1.600 metros.

Temperaturas mínimas en ligero descenso, más acusado en la mitad occidental; máximas sin cambios. No se descartan heladas débiles en torno a cumbres en Cordillera y Picos. Viento de componente este, más intenso en el litoral. Podrán registrarse rachas muy fuertes en zonas altas de montaña.

En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 9 grados y una máxima de 17; en Gijón se oscilará entre la mínima de 12 y la máxima de 18, y Avilés entre una mínima de 12 y una máxima de 18.