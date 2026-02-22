El tiempo en Asturias para este domingo, 22 de febrero de 2026

Archivo - Monte del Monsacro. - EUROPA PRESS - Archivo

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy, domingo, día 22 de febrero de 2026 en Asturias cielos nubosos de nubes altas y, al principio y final del día, algunas nubes bajas acompañadas de brumas y probables nieblas dispersas en el litoral y zonas próximas del interior. Temperaturas en aumento, más acusado en la Cordillera. Heladas débiles y dispersas en zonas altas de la Cordillera. Vientos flojos variables

En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 3 grados y una máxima de 17; en Gijón se oscilará entre la mínima de 6 y la máxima de 15, y Avilés entre una mínima de 5 y una máxima de 15.

En el mar, viento de componente este de fuerza tres o cuatro, rolando a oeste, amainando a noroeste de fuerza dos a tres al final. Rizada o marejadilla. Mar de fondo del noroeste de dos a tres metros.