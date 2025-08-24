El tiempo en Asturias para este domingo 24 de agosto

OVIEDO 24 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy, domingo, día 24 de agosto de 2025 en Asturias cielo poco nuboso al principio aumentando a nuboso con nubes de evolución. Probabilidad de chubascos dispersos más frecuentes e intensos por la tarde y en la Cordillera oriental, donde podrían ir acompañados de alguna tormenta ocasional. Temperaturas mínimas en aumento. Temperaturas máximas con cambios ligeros predominando los descensos en el extremo occidental. Vientos flojos variables.

En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 15 grados y una máxima de 27; en Gijón se oscilará entre la mínima de 16 y la máxima de 26, y Avilés entre una mínima de 15 y una máxima de 27.

En el mar, viento componente este o nordeste fuerza 4 o 5, ocasionalmente 6 mar adentro al oeste de Cabo Peñas, amainando gradualmente a partir de la madrugada y tendiendo a Variable 1 a 3 desde la costa a mar adentro. Marejada disminuyendo gradualmente a marejadilla o rizada desde la costa a mar adentro al avanzar la madrugada. Áreas de regular o mala por bruma o niebla, principalmente cerca de la costa, al avanzar la madrugada.