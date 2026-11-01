El tiempo en Asturias hoy, domingo, día 1 de noviembre de 2026

OVIEDO, 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy, domingo, día 1 de noviembre de 2026 en Asturias cielo poco nuboso o despejado en la primera mitad del día salvo intervalos de nubes bajas en el interior que no llegarán al tercio sur; por la tarde predominarán intervalos de nubes altas salvo en zonas puntuales de interior donde habrá intervalos de nubes altas y bajas.

Brumas y nieblas matinales y vespertinas en la mitad norte más densas en Central y Valles Mineros. Temperaturas en ligero descenso más acusado en las mínimas. Viento flojo variable en el interior con predominio de la componente este y con rachas moderadas de componente este en la mitad norte en las horas centrales; en el litoral arreciará a moderado de componente este en la segunda mitad del día siendo más intenso en el litoral occidental.

En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 9 grados y una máxima de 17; en Gijón se oscilará entre la mínima de 9 y la máxima de 17, y Avilés entre una mínima de 9 y una máxima de 17.

En el mar, viento este 3 o 4, amainando a componente sur 2 o 3 en el este. Marejadilla. Mar de fondo del noroeste de 1 a 2 metros.