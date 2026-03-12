El tiempo en Asturias para hoy, jueves, día 12 de marzo de 2026

OVIEDO 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy, jueves, día 12 de marzo de 2026 en Asturias cielo con intervalos nubosos al principio del día, disminuyendo por la mañana a poco nuboso o despejado. No se descartan algunas brumas o bancos de niebla en Suroccidental y en la Cordillera.

Temperaturas mínimas en descenso en la mitad occidental y sin cambios en el resto y máximas en ascenso en el interior y sin cambios en el litoral. Heladas débiles en cotas altas de la Cordillera. Viento flojo variable, con predominio de la componente sur al principio y final del día, y de la componente norte en horas centrales.

En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 6 grados y una máxima de 17; en Gijón se oscilará entre la mínima de 7 y la máxima de 16, y Avilés entre una mínima de 8 y una máxima de 16.

En el mar, viento componente sur 2 o 3, arreciando pronto a oeste o suroeste 3 a 5, amainando a noroeste 2 o 3 desde la tarde y a variable 1 a 3 al final. Marejadilla o marejada, disminuyendo a rizada o marejadilla. Mar de fondo del noroeste de 2 a 3 metros aumentando de 3 a 4 metros desde la tarde y a 4 o 5 metros mar adentro al final. Aguaceros desde la madrugada hasta la tarde. Regular o mala.