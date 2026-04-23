El tiempo en Asturias para hoy, jueves, día 23 de abril de 2026

OVIEDO 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy, jueves, día 23 de abril de 2026 en Asturias cielo nuboso y cubierto con predominio de nubes altas y, al principio y final del día, intervalos de nubes bajas acompañados de nieblas dispersas en el interior. Nubosidad de evolución en la Cordillera que podría ir acompañada alguna precipitación débil y dispersa. Temperaturas mínimas con cambios ligeros predominando los descensos. Temperaturas máximas en aumento. Vientos flojos variables.

En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 9 grados y una máxima de 22; en Gijón se oscilará entre la mínima de 10 y la máxima de 19, y Avilés entre una mínima de 10 y una máxima de 19.

En el mar, viento este 3 a 5 rolando a oeste o noroeste, temporalmente 6 de madrugada, y rolando de nuevo a este por la tarde. Marejadilla o marejada, ocasionalmente fuerte marejada de madrugada. Mar de fondo del noroeste de 1 a 2 metros. Tormentas en el oeste al principio.