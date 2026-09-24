El tiempo en Asturias para hoy, jueves, día 24 de septiembre de 2026

OVIEDO 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy, jueves, día 24 de septeimbre de 2026 en Asturias cielo poco nuboso, con algunos intervalos de nubes altas, y de nubes bajas matinales y vespertinas en el litoral, con probabilidad de alguna niebla asociada. Temperaturas mínimas en ligero descenso y máximas en ascenso notable en el interior y ligero a moderado en el litoral. Viento flojo, predominando las brisas en el interior, y la componente oeste por la tarde en el litoral.

En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 12 grados y una máxima de 33; en Gijón se oscilará entre la mínima de 13 y la máxima de 29, y Avilés entre una mínima de 12 y una máxima de 30.

En el mar, viento este 4 o 5 amainando a variable 2 o 3, arreciando de nuevo a este 3 o 4 al final en el oeste. Marejada disminuyendo pronto a marejadilla. Mar de fondo del noroeste aumentando a 1 a 2 metros.