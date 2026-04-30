El tiempo en Asturias para hoy, jueves, día 30 de abril de 2026

OVIEDO 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy, jueves, día 30 de abril de 2026 en Asturias intervalos de nubes medias y bajas que por la tarde junto a nubosidad alta aumentan a nuboso, con nubosidad de evolución por la tarde. Brumas matinales acompañadas de nieblas dispersas en valles.

Precipitaciones a primeras horas y chubascos dispersos en la Cordillera. Temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas en ascenso, generalmente ligero. Viento flojo tendiendo a noreste por la tarde.

En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 12 grados y una máxima de 20; en Gijón se oscilará entre la mínima de 13 y la máxima de 19, y Avilés entre una mínima de 12 y una máxima de 20.

En el mar, viento variable 1 a 3, tendiendo temporalmente a componente este 2 o 3 durante la tarde y a componente oeste 2 o 3 durante la madrugada. Rizada o marejadilla. Mar de fondo del noroeste de 1 a 2 metros. Aguaceros y tormentas ocasionales.