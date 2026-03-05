El tiempo en Asturias para hoy, jueves, día 5 de marzo de 2026

OVIEDO 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy, jueves, día 5 de marzo de 2026 en Asturias cielo poco nuboso al principio, aumentando durante la mañana hasta quedar cubierto. Por la tarde, brumas y nieblas dispersas en zonas altas. Lluvias y chubascos persistentes, que comenzarán de forma dispersa por la mañana y se generalizarán por la tarde, pudiendo ser localmente fuertes al final. Cota de nieve alrededor de 1.600-1.800 metros al principio bajando a 1.300-1.500 metros al final del día.

Temperaturas mínimas sin cambios o en ascenso ligero; máximas en descenso, localmente notable en el extremo occidental y zona central. Viento flojo del sur, girando durante la mañana a componente oeste, arreciando a moderado en el litoral y girando al final a componente norte.

En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 7 grados y una máxima de 15; en Gijón se oscilará entre la mínima de 8 y la máxima de 16, y Avilés entre una mínima de 8 y una máxima de 15.

En el mar, viento variable 1 a 3, arreciando a oeste o noroeste 4 o 5 al final. Rizada o marejadilla aumentando a marejadilla o marejada. Mar adentro en el extremo este al principio, temporalmente este o sureste 4 o 5 y localmente marejada. Mar de fondo del noroeste en torno a los 2 metros.