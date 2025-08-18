El tiempo en Asturias hoy, lunes, 18 de agosto

OVIEDO, 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy, lunes, día 18 de agosto de 2025 en Asturias temperaturas máximas en descenso notable en la Cordillera y zonas aledañas; el descenso podría ser extraordinario en sus partes central y oriental.

Cielo cubierto con nubosidad alta por la mañana, de evolución por la tarde, e intervalos de nubes bajas matinales y vespertinas acompañadas de brumas y posibles bancos de niebla asociados dispersos en zonas altas de interior.

Probables lluvias débiles dispersas sin que se descarte algún chubasco en la segunda parte del día en la mitad oriental y en la Cordillera.

Temperaturas en descenso, menos acusado en el litoral, que podría ser notable en la Cordillera y zonas aledañas e incluso extraordinario en sus partes central y oriental. Viento flojo de componente norte en el interior y del oeste en el litoral.

En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 15 grados y una máxima de 23; en Gijón se oscilará entre la mínima de 17 y la máxima de 24, y Avilés entre una mínima de 16 y una máxima de 23.

En el mar, viento variable 1 a 3 arreciando a oeste o noroeste 3 o 4 al este de Peñas a partir de la noche y al este de Cabo Busto a partir de la madrugada. Rizada aumentando a marejadilla al este de Cabo Busto a partir de la noche o principio de la madrugada. Áreas de regular o localmente mala por bruma o niebla.