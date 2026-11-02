El tiempo en Asturias hoy, lunes, día 2 de noviembre de 2026

OVIEDO, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy, lunes, día 2 de noviembre de 2026 en Asturias intervalos de nubes altas en la primera mitad del día, abriéndose claros a primeras horas de la tarde y aumentando a nuboso con nubes bajas al final del día. Brumas y nieblas dispersas matinales y vespertinas.

Temperaturas mínimas con pocos cambios salvo ligero ascenso en el litoral oriental y ligero descenso en la mitad interior occidental y en el extremo sureste de Cordillera y Picos; Máximas sin cambios excepto algún ligero descenso en el extremo sur de Cordillera y Picos.

Viento flojo variable en el interior a primeras horas que arreciará a flojo con intervalos moderados y de componente este en la mitad norte a partir de las horas centrales; en el litoral será de componente este moderado con algún intervalo fuerte en el litoral occidental en la segunda mitad del día.

En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 6 grados y una máxima de 16; en Gijón se oscilará entre la mínima de 10 y la máxima de 17, y Avilés entre una mínima de 8 y una máxima de 17.

En el mar, viento este 3 a 5, arreciando a 4 a 6 al final. Marejadilla aumentando a marejada o fuerte marejada. Mar de fondo del noroeste de 1 a 2 metros. Áreas de regular de madrugada.