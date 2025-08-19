El tiempo en Asturias para hoy, martes, día 19 de agosto de 2025

OVIEDO 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy, martes, día 19 de agosto de 2025 en Asturias cielos nubosos. Probables brumas y nieblas en la Cordillera al principio y al final del día. Probables lluvias débiles; no se descarta algún chubasco disperso en la Cordillera.

Temperaturas mínimas en ligero descenso en el centro y sin cambios relevantes en el resto; máximas en ligero ascenso. En el litoral, viento flojo y del oeste, que puede llegar a ser moderado; en el interior, flojo y variable, del norte en las horas centrales.

En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 15 grados y una máxima de 23; en Gijón se oscilará entre la mínima de 17 y la máxima de 24, y Avilés entre una mínima de 16 y una máxima de 23.

En el mar, viento oeste de Cabo Busto: variable, principalmente oeste o noroeste, 1 a 3 y rizada o marejadilla. Este de Cabo Busto: Principalmente oeste o noroeste 3 o 4 y marejadilla o localmente marejada. Áreas de regular o localmente mala por bruma o niebla.